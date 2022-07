A quién está dirigido el nuevo tema de la China Suárez

"A veces veía algo (en los medios) … Tengo épocas en las que veo más y épocas en las que no porque no estoy bien psicológicamente. Y a veces escucho que están hablando de mí y digo 'pero esa no fue la que…'", sostuvo, en referencia a quienes expresaron alguna opinión sobre ella.

Con respecto a su nueva relación con el cantante Thomas Tobar, conocido como "Rusherking", la China, en una entrevista con Marcelo D'Alessio, expresó: "No estaba en un muy buen momento. No esperaba cruzarme con él, ni tener la relación que tenemos. Todo me tomó por sorpresa y al final son las mejores historias", reflexionó y agregó: "Yo estaba como que no quería saber nada con nadie", finalizó.

El tema fue estrenado en exclusiva para una plataforma de streaming y por el momento no se puede escuchar ni ver el video en otros espacios. Según adelantó, pronto se podrá escuchar en más espacios.