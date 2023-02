"Abuelo, me quiero ir a Mar del Plata": el desesperado pedido de las gemelas marplatenses que cayeron del tercer piso de un edificio en Barcelona

Gustavo, el abuelo de las gemelas, vive en Mar del Plata y necesita ayuda económica para poder viajar a España. En un desgarrador testimonio ante las cámaras de Teleocho Informa, el noticiero de Canal 8, contó detalles estremecedores y no pudo contener las lágrimas. "Hace dos meses una de mis nietas -la que falleció- me llamó por teléfono y me dijo 'Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa'. Yo le dije que iba a hacer lo posible".