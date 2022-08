Acarreo de autos: fracasó la sesión de la oposición porteña por falta de quórum

image.png

Los bloques opositores al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta esperaban el respaldo de la bancada de la Coalición Cívica, que no se sumó, por lo que no lograron llegar al número necesario para iniciar la sesión. Días atrás, la dirigente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió confirmó por Twitter que su espacio “va a votar la suspensión” del servicio y había adelantado que estaba dispuesta a pedirles a sus diputados que rechacen la continuidad de ese “negocio oscuro”. Finalmente los legisladores finalmente comunicaron que no iban a participar de la sesión.

La idea era tratar los proyectos presentados alrededor de las grúas de las empresas Dakota y BRD, a quienes esta semana el Gobierno de la Ciudad decidió rescindirles el contrato y hacerse cargo de la tarea.

Las compañías trabajaban con una licitación que llevaba 20 años vencida y pagaba a la Ciudad un cánon mensual de $55.000, que fue congelado en 2014.

https://twitter.com/ccari_ok/status/1559681641680871424 Comunicado sobre el fin del servicio de las concesionarias de #acarreo en CABA pic.twitter.com/6LDuc254rp — Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) August 16, 2022

Para concretar ese objetivo, los bloques opositores necesitaban que al menos 3 de los 4 legisladores de la CC asistieran a la sesión. Pero esa tentativa no ocurrió. Finalmente, tras la fuerte presión política en medio de la interna de Juntos por el Cambio, la convocatoria de la sesión especial no se concretó, luego de que el Gobierno de la Ciudad avanzar con la decisión de suspender por decreto el contrato con las empresas BRD y Dakota, las empresas a cargo de la concesión del servicio.

Los bloques alineados con Horacio Rodríguez Larreta comunicaron oficialmente que no colaborarían con el quórum. Los jefes de bancada Diego García Vilas (Vamos Juntos), Diego Guouman (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista). Por omisión, tampoco se presentó la Coalición Cívica.

En el caso de Republicanos Unidos, que lidera el legislador Roberto García Moritán, justificaron la decisión de no dar quórum al alegar que, con la suspensión de la concesión privada en el acarreo de autos, la sesión especial había “dejado de tener razón de ser”. Y adelantaron que presentarán un proyecto de ley que garantice la transparencia del servicio, con el que quede de manifiesto que el acarreo de vehículos sea utilizado como “excepción” ante infracciones y no busque “fines recaudatorios.

Al momento de la caída de la sesión especial, solo había seis legisladores presentes: Ramiro Marra, Oscar Zago y Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza) Gabriel Solano y Amanda Martin (FIT-Unidad/Partido Obrero), Emmanuel Ferrario (PRO), presidente de la Legislatura porteña.

Sin chances de contar con la mayoría necesaria de 31 legisladores para realizar la jugada política, el bloque del Frente de Todos realizó una conferencia de prensa, en la que fue más allá de la concesión y reclamó que se investiguen los “21 años de concesiones ilegales” del servicio de acarreo de vehículos de la ciudad de Buenos Aires.

Desde su cuenta de Twitter el legislador Juan Manuel Valdes, del Frente de Todos comunicó:

https://twitter.com/jmvaldesre/status/1560298259696046088 Hoy es un día histórico para la Ciudad de Buenos Aires: le pusimos fin a más de 20 años de ilegalidad en el servicio de acarreo. Se termina #ElNegocioDeLasGruas luego de la gran presión que realizamos los bloques de la oposición en la Legislatura pic.twitter.com/FiMHwmeJ3H — Juan Manuel Valdés (@jmvaldesre) August 18, 2022

"El Frente de Todos tuvo la iniciativa de convocar a todos los bloques de la oposición para hacer un llamado a sesión especial para el cual conseguimos 28 firmas, pero no nos quedamos conformes con esta decisión por eso le presentamos una nota dirigida al Vicepresidente Primero de esta Casa, Emmanuel Ferrario, para auditar profundamente estos 21 años de irregularidades", resaltó en conferencia de prensa.

En la nota presentada, solicitaron que se conforme la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pendiente desde 2009 según lo establecido en los artículos 13°; 14° y 15° de la ley 3060.

Además, los representantes opositores exigieron que la Auditoría General de la Ciudad realice un informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 31 años de concesión que tuvieron, incluyendo detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos.

Esta semana, con la presión del “Frente Anti-Grúas”, el gobierno porteño terminó formalizando el decreto para detener la detención de la concesión del servicio de acarreo de autos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida se definió ante las irregularidades detectadas a partir de un informe de la Auditoría General de CABA, y a solo un mes de que se revelara que “el Gobierno porteño sólo les cobra $55.000 por mes a las empresas que manejan el millonario negocio”.

Desde que se definió la revocatoria de una concesión, que ya había vencido hace más de veinte años, la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció que el servicio será prestado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) “hasta tanto se inicie la prestación por parte de los prestadores que resulten adjudicatarios de la Licitación Pública”.