Advierten por falsos WhatsApp de "Vacunate"

“Ya no se envían turnos porque las vacunas están liberadas. Además, en el caso del envío de una recomendación, no se pide ningún dato personal”, señaló Vargas en diálogo con Ahora Noticias. A su vez, indicó que “ha disminuido significativamente la concurrencia a los vacunatorios”. “En otro momento la vacunación fue masiva, sobre todo en la primera, segunda y tercera dosis. En la cuarta dosis no se ha avanzado tanto”, agregó.

No obstante, Vargas celebró la “cobertura significativa” que hay en la población. “Además, se demuestra que con tres dosis ya se ha generado una barrera inmunológica. Por eso estamos atravesando un invierno con casos positivos que no son significativos en la cantidad y tenemos una baja cantidad de personas internadas y una baja mortalidad desde unos meses a esta fecha”, remarcó. “Ese era el objetivo inicial de la campaña: disminuir la presencia de patologías graves”, recordó Vargas.

Asimismo, Vargas informó que la vacuna que se está aplicando en la actualidad en la ciudad es la de Moderna. “La semana pasada nos llegó un lote de Sputnik y han quedado algunas Cansino”, explicó.

Por último, Vargas apuntó que “lamentablemente no ha habido una inscripción masiva para niños mayores de seis meses”. “Tenemos un esperable de 15 mil niños mayores de 6 meses para aplicar la vacuna, pero hemos llegado a los mil inscriptos y vacunamos 600 niños en esta semana. Son dos dosis para este grupo, una al día cero y otra a los 30 días”, concluyó.