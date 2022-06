Afirman que Pampita se angustió por el ataque de pánico que sufrió Locho

Durante ese momento en el que Martín Salwe, Lissa Vera y personal médico subió a asistirlo, desde abajo se escuchaba a quiénes pedían asistencia. Fue ahí cuando se escuchó una voz femenina sin que la enfoque la cámara, llorando, diciendo algo así como “me hace mal” o “le hacen mal”.

En Twitter una usuaria se preguntó si realmente era Carolina Ardohain, conductora del ciclo, la del audio. “No sé pero yo escucho a Pampita llorando, angustiada por Locho diciendo “no me hace bien” o “no le hacen bien” justo antes de que hable Sabrina, ¿ustedes qué piensan?”.

https://twitter.com/candelamazzone/status/1534025091972997121 No sé pero yo escucho a Pampita llorando, angustiada por Locho diciendo “no me hace bien” o “no le hacen bien” justo antes de que hable Sabrina.



¿Ustedes también o estoy loca? #locho #HotelDeLosFamosos pic.twitter.com/93f0df2k0s — Candela (@candelamazzone) June 7, 2022

A raíz de la pregunta los usuarios comenzaron a opinar al respecto a través de Twitter. “Te juro que no había odio eso... Se escucha algo así como "No le hacen bien". No se si a ella ver esa situación o por Locho. Pero si, por lo menos nota que ya se pasó un límite. Pobre Locho”, escribieron.

“Sí, es ella. Pobre Pampita”, “Sí, es la voz de Carolina”, “Cuando se cayó Melody y cuando se lesionó Mónica, gritaba Pampita diciendo "ay, ay un médico", re preocupada. Le sale la madre que lleva dentro. Está muy comprometida parece”, fueron algunos de los análisis que hicieron los usuarios en Twitter.