Alberto Fernández: "Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así"

En una entrevista en el ciclo televisivo "A dos voces", que se emite por TN, el mandatario nacional rebatió la acusación de asociación ilícita que le endilgó a CFK la Justicia bajo el argumento de que la ex presidenta “no podía no saber” lo que ocurrió durante sus dos mandatos.

Durante la entrevista, Alberto Fernández defendió enfáticamente a CFK y aseguró considerar a su vicepresidenta una persona "honesta", a pesar de admitir haber sido crítico con el último mandato de su compañera de fórmula.

Alberto Fernández también confirmó que Cristina Kirchner no buscará un indulto en caso de ser condenada, algo que la ex jefa de Estado había anticipado a través de Oscar Parrilli: “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia”.

En su paso por "A dos voces", el Presidente dejó varias declaraciones. A continuación, las frases más importantes de Alberto Fernández:

Las 10 frases de AF:

- "El Presidente de Argentina soy yo"

- "Nisman se suicidó y espero que Luciani no haga lo mismo"

- "Cristina es inocente"

- "La llegada de Sergio Massa estabilizó los mercados"

- "La inflación es un fenómeno multicausal"

- "En lo último que pienso es en mi reelección"

- "No quiero que en el 2023 ganen los que hicieron un desastre en Argentina"

- "No me importa lo que hace Macri y que explique lo que hizo con el FMI"

- "Miguel Ángel Pesce va a seguir en el BCRA"

- "A Cristina la están lastimando injustamente"