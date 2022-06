Alberto Fernández y Massa llegan a EE.UU. analizando una "reorganización" del Gobierno

En una discusión internacional que dio que hablar, Massa se alineó con la decisión de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a participar de la cumbre."Hay que tener la amplitud de invitar a todos países, pero mi opinión es conocida: soy de los que defienden a países que tienen gobiernos y sociedades democráticas", dijo Massa, aclarando que "democracia es no perseguir a estudiantes, no tener gobiernos que metan presos a los opositores; y es tener un régimen electoral sin partido único, sino con pluralidad de representación", aunque no mencionó a ningún país en particular.

El presidente, Alberto Fernández, había mostrado una postura opuesta a Estados Unidos más radical al principio y manejó la posibilidad de no asistir en señal de protesta, como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México. De hecho, también existió el pensamiento de organizar una contracumbre, también en Los Ángeles, mediante la presidencia pro tempore de la CELAC.

Pero esta última posibilidad fue erradicada luego de que el presidente estadounidense, Joe Biden, lo invitara a visitar la Casa Blanca en julio para mantener un encuentro bilateral. Desde entonces decidió que Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, organizara su participación en la cumbre.

image.png Sergio Massa y Alberto Fernández

"Reorganización" del Gobierno Nacional

Con la cumbre en puerta y el inicio de las reuniones internacionales, Sergio Massa y Alberto Fernández compartirán muchas horas juntos y, desde el entorno oficial señalan que el presidente de la Cámara Baja aprovechará para que analicen en profundidad una posible "reorganización" del Gobierno.

https://twitter.com/CasaRosada/status/1534565176917245954 | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) llegó a la ciudad de Los Ángeles para participar de la IX #CumbreDeLasAméricas (@CumbreAmericas). pic.twitter.com/0k2PSsBBKJ — Casa Rosada (@CasaRosada) June 8, 2022

Una de las propuestas en la que seguramente insistirá Massa es en la de institucionalizar las decisiones del Frente de Todos mediante la creación de una mesa chica que cuente con representantes de cada sector de la coalición. La propuesta había surgido para ponerle un freno a la interna entre Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Según trascendió, Massa también podría sumarse a la comitiva que viaje a la cumbre del G7 que se celebrará en Alemania el próximo 27 de junio.