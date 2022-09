Aldosivi, cada vez más hundido

El equipo de Leandro Somoza volvió a mostrar su nulo funcionamiento colectivo y, otra vez, no compitió. El entrenador se inclinó por un 5-3-2, aunque está claro que la táctica ya no es el problema principal de Aldosivi: no muestra comportamientos colectivos, no tiene presencia y se muestra extremadamente vulnerable. Fue otra tarde para el olvido, como ante Independiente en Avellaneda.

Aldosivi formó este lunes con Devecchi; Indacoechea, Iñiguez, Boolsen, Valentini e Ian Escobar; Iritier, Kociubinski y Leandro Maciel; Santiago Silva y Cervera. No obstante, sobre el final del primer tiempo perdió por expulsión a Iñiguez.

Cuando promediaba la primera parte, William Machado abrió el marcador con un bombazo de zurda. Unos minutos después, de penal, Sebastián Lomónaco amplió la ventaja para el local. Para colmo, antes A los 18' del complemento, Facundo Kruspzky liquidó el encuentro a favor de Arsenal.

A falta de siete fechas, Aldosivi jugará otra final la próxima semana: recibirá a Central Córdoba en Mar del Plata, el lunes a las 19.

Embed ¡Zurdazo y a cobrar! Tremendo remate del uruguayo William Machado para abrir el marcador en Sarandí.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/d6WfPH9X14 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2022

Embed ¡No dudó Trucco! El árbitro vio el empujón de Escobar sobre Pittón y marcó el punto penal. Sebastián Lomónaco se hizo cargo y puso el 2-0 de Arsenal.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nSfTpUQnOV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2022

Embed ¡Se florea Arsenal! Facundo Kruspzky entró por el fondo y conectó un gran cabezazo para el tercero en Sarandí.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FoXIqOMbTM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2022

