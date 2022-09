Aldosivi se desangra: Central Córdoba lo goleó y lo dejó al borde del descenso

El presente no puede ser más oscuro para Aldosivi, que lleva cinco derrotas consecutivas, se hunde en la tabla del descenso y no parece haber entrenador capaz de sacarlo de su letargo. Ante los santiagueños, en una "final" por la permanencia, compitió a base de energía en el primer tiempo. Pero no tuvo cómo reponerse del primer golpe. El elenco de Balbo olió sangre y liquidó el pleito, con un notable López Muñoz.

Embed Las dos caras del 1-0 de Central Córdoba: locura de Balbo, desazón de Villar...



Mirá el partido por #ESPN 2 pic.twitter.com/1CbV14nbvC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2022

Embed ¡QUÉ GOLAZO EN MAR DEL PLATA! Hernán López Muñoz la pinchó y marcó su doblete vs. Aldosivi en la #LigaProfesional.



Mirá el partido por #ESPN 2 pic.twitter.com/55VIwolmKU — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2022