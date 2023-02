Alerta: se viene un sábado a la noche con tormentas y viento

Durante la noche del sábado, se esperan lluvias de entre 20 y 50 milímetros. Se recomienda no hacer actividades al aire libre. Además, es fundamental que no se saque la basura y que se retiren los objetos que impidan que el agua escurra. Además, se sugiere no acercarse a la costa ni las playas por el riesgo de caída de un rayo y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. También se recomienda no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Ante cualquier inconveniente, las personas pueden comunicarse al 103 de Defensa Civil.