Alquilar una carpa esta temporada en Mar del Plata costará desde $600.000 hasta más de un millón de pesos

Los precios oscilan entre $600.000 y $1.110.000 durante toda la temporada, según un relevamiento de Ahora Mar del Plata. La Cámara de Balnearios todavía no dio a conocer los precios oficialmente.

La preventa comenzó este viernes y los valores varían según la zona y los servicios de cada balneario. La tarifa incluye estacionamiento, acceso a la piscina, vestuarios con sauna, juegos, canchas deportivas y otros servicios.

carpas.jpg

Los precios de carpas y sombrillas aumentaron fuertemente en relación a la temporada pasada, en medio de una inflación que no para de crecer.

En un conocido balneario de La Perla una carpa al contado cuesta $980.000 la temporada, mientras que el alquiler de una sombrilla sale $820.000.

"Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso", advierten en los balnearios. En medio de una fuerte incertidumbre tras la devaluación, la inflación y la suba del dólar, algunos balnearios no toman reservas. "Preferimos esperar un poco más hasta que se aclare el panorama. Es un riesgo para nosotros, no sabemos qué va a pasar y es muy complicado poner un precio", dijo el concesionario de un balneario de La Perla.

Otro concesionario de Playa Grande no ocultó su fastidio ante la consulta de Ahora Mar del Plata. "De precios no voy a hablar, no es una buena promoción para la ciudad", sostuvo.

En Varese, uno de los balnearios ofrece la carpa a $1.100.000 al contado y la sombrilla a $940.000. Una cochera cubierta sale $300.000.

carpas mar del plata.jpg

Punta Mogotes es una de las zonas más económicas: la carpa sale $600.000 si se paga de contado en una vez. La otra alternativa es abonar en cuatro cuotas, pero el precio sube a $700.000. En enero, alquilar una carpa costará $4500.000 al contado o $550.000 en cuotas. En febrero, el precio baja a $360.000 en un solo pago.

En Playa Grande, uno de los balnearios ofrece la carpa a $1.200.000 y la sombrilla por $1.000.000. "Ofrecemos el pago con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas con un interés del 66%", promocionan. Alquilar una carpa durante todo el mes de enero cuesta $780.000 y la sombrilla $660.000.

En el sur, la zona más exclusiva de Mar del Plata, un conocido balneario de El Faro alquila la carpa a $1.100.000 durante toda la temporada y se ofrece la posibilidad de pagarla hasta en cuatro cuotas, pero el precio aumenta a $1.300.000. La inflación no se toma vacaciones.