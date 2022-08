Alquileres en Mar del Plata: "Hay necesidad y angustia en la gente"

Rossi pidió a los políticos “que se sienten a hablar sobre la ley de alquileres”. “Es fundamental, es una situación delicada la que está viviendo la gente. Hoy estamos sin oferta, con necesidad y angustia en la gente, a la expectativas de una ley”.

“En 2020, cuando sale esta ley de contratos a tres años con ajuste anual, la gente empezó a tener temor por la inflación. Tanto para el propietario, al que no le resulta redituable, como para el inquilino, que hoy tiene un índice del 60 por ciento. ¿Cómo llega el inquilino a pagar ese ajuste?”, se preguntó Rossi “Al no tener una respuesta, ya sea en derogar esa ley o promulgar una nueva, hoy no tenemos una solución y no la vemos a mediano plazo”, agregó..

“La situación grave es la no promulgación de la ley y hay alquileres que a los inquilinos se le hace muy complicado de paga. La actualización es diaria y hoy estamos en el 61%. Nos vamos a encontrar con índices mucho más altos en agosto”, anticipó Rossi. “Hoy vamos mediando para que mediante prórrogas se vayan solucionando estos problemas. Hay muchas familias en espera de alquila. Hay gente que quiere radicarse en Mar del Plata y no encuentra dónde vivir”, agregó.

Pese al aumento del dólar ilegal, Rossi indicó que se está reactivando la venta de propiedades¨. “Contrariamente a lo que debería pasar, con este aumento grande del dólar, la gente está buscando un refugio de su plata. Por temor a lo que pueda pasar con sus dólares, por no saber dónde guardarlos. Se sabe que la propiedad, a mediano y largo plazo, es la mejor inversión. Hay una pequeña reactivación en aquel que viene que radicarse a Mar del Plata, en aquel que tiene su reserva y quiere invertir. Se está dando un movimiento interesante los fines de semana. De a poco, esa inversión se va viendo. Si eso se mantiene, vamos a tener un mercado un poco más fluido”, concluyó.