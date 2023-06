Alvarado juega una final anticipada

Para el trascendental partido de esta tarde, el entrenador José María “Pancho” Martínez decidió convocar a Juan Manuel Lungarzo y Julián Lobelos (arqueros), Tomás Berra, Nicolás Ihitz, Agustín Irazoque, Leandro Lacunza, Franco Malagueño, Luis Olivera, Nicolás Ortiz y Alan Robledo (defensores), Mariano Barbieri, Franco Bellocq, Federico Boasso, José Luis Fernández, Gonzalo Lamardo y Ramiro Makarte (volantes), Mauro Albertengo, Edward Bolaños, Sebastián Gularte, Sebastián Ramírez, Lucas Rebecchi y Guido Vadalá (delanteros).

Las dos caras más nuevas del plantel tendrán su chance: el mediocampista Federico Boasso, ex Chaco For Ever, y el delantero Lucas Rebecchi, ex Gimnasia de Jujuy, fueron citados. Malagueño ya había hecho su presentación en el buen empate obtenido por el “Torito” en San Juan ante San Martín, escolta en la Zona B.

Con “Pancho” Martínez en el banco, quien llegó para reemplazar a César Vigevani, Alvarado enderezó el rumbo, aunque sigue en la parte baja de la tabla. Lleva tres partidos sin perder: victoria ante Brown de Puerto Madryn, empate ante Defensores Unidos de Zárate (hoy en la tercera ubicación de la tabla) e igualdad en San Juan.

Esta tarde, el “Torito” tendrá una inmejorable chance de sumar de a tres, seguir invicto con su nuevo DT y conseguir aire ya que la Zona A está muy pareja. El elenco marplatense está a solo dos puntos de la décima colocación, hoy en poder de Estudiantes de Río Cuarto que anoche superó a Temperley por 1 a 0 en la apertura de la jornada 21. Además, ganar hoy será importante ya que, en la siguiente fecha, Alvarado quedará libre.