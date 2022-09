Alvarado no pudo con Nueva Chicago

No hay caso, Alvarado no puede ganar. Ni afuera, ni en el Minella. No le falta entrega y este domingo tuvo buenos pasajes de juego en el segundo tiempo. Pero no encuentra el desnivel individual que le permita marcar la diferencia. El equipo marplatense igualó 0 a 0 contra Nueva Chicago en el Minella por la fecha 32 de la Primera Nacional y sigue involucrado en la pelea por no descender.