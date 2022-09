Amenazaron a una periodista marplatense: "Te vamos a matar por lo que decís"

"Te vamos a matar a tu hija también", le advirtió el sujeto, que según detalló la víctima, fue detectado y se realizaron allanamientos tras la denuncia.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una tablet y dos pendrives. Las amenazas se emitían desde Mar del Plata.

Las GRAVES AMENAZAS a DANIELA BALLESTER

"Sé que muchos de mis compañeros también han recibido amenazas. En algunos casos uno no las piensa y dice '¿Qué me van a hacer a mí? Es una persona aburrida en las redes'. Yo no sé si ya esto puede quedar ahí, me parece que no", advirtió Ballester.

Y agregó: "Hay millones de personas con este pensamiento y quienes hablan de política o están en cargos políticos tienen que bajar el tono".