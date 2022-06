Anulan a Suteba una sanción económica que tenía por $659 millones

El 6 y 7 de marzo de 2017, días del inicio del ciclo lectivo, los sindicatos de Amet, Uda, Sadop, Feb, Udocba y Suteba (todos gremios nucleados en CTERA), se sumaron a un paro a nivel nacional que reclamaba mejoras salariales para el cuerpo docente. El Ministerio de Trabajo bonaerense de aquel entonces, a cargo del funcionario Marcelo Villegas, decretó una conciliación obligatoria amparada en los términos de la Ley Nº10.149 a través de la Dirección Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio.

baradel 2.jpg

Dicha conciliación, establecida el 3 de marzo (días antes de la huelga docente) obligaba a Suteba a no adherir al paro, pero el sindicato no acató la medida. Por eso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió aplicar a la entidad una sanción económica de 659 millones de pesos. Hasta ahora la multa no había sido abonada, pero ahora eso ya no será un problema para el gremio, que fue perdonado por la Justicia bonaerense.

El Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata, a cargo de los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani, resolvió que "la ley nacional de asociaciones sindicales 23.551 tiene por objeto proteger la libertad sindical" y que "la cuantía de la sanción pecuniaria” toma “prima facie verosímil el argumento de la entidad sindical acerca de la afectación concreta a su funcionamiento dado el compromiso que acarrearía a su patrimonio”.

En diálogo con la agencia Télam, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, se refirió a la resolución de la Justicia: "Hicimos una presentación judicial con la que logramos evitar que se nos aplique esa multa, que a valores de hoy superaría los 3.000 millones de pesos. Es una muy buena noticia que haya un Gobierno que respeta a las organizaciones sindicales, dialoga, y no intenta destruirlas, como intentaba hacer Vidal", expresó.

image.png

Críticas de la oposición

Juan Pablo Allan, senador bonaerense de Juntos por el Cambio, se mostró muy en desacuerdo con la resolución del Tribunal que anula la sanción económica al gremio de Roberto Baradel. "El mensaje es pésimo, se puede postergar el derecho de los chicos a educarse que no tendrá consecuencia alguna", declaró.

En esa línea, el diputado de la Provincia y también vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, disparó: "Es evidente que el Gobernador Kicillof y Roberto Baradel son socios políticos y juntos le han hecho el peor daño imaginable al sistema educativo de la Provincia".