Anuncian un "inminente" aumento de combustibles en la previa del fin de semana largo

El aumento se venía aplicando a mitad de mes, pero este jueves 15 aún no se sabe nada. Estaciones de servicio de la petrolera estatal YPF en Azul y Olavarría confirmaron a esta agencia que no han subido los combustibles y no hay ninguna noticia de si será esta noche o mañana. “Los surtidores cambian el precio automáticamente y anoche no lo hicieron”, afirmaron, y agregaron que “seguramente lo harán antes del fin de semana largo”.

Tensión

La cuestión es si se respetará el 4% o si la industria logrará convencer al Palacio de Hacienda para que la suba sea mayor.

En noviembre de 2022, cuando se llegó al arreglo entre Economía y las petroleras, el Estado se comprometía a poner en garantía el acceso a divisas para las empresas, sobre todo para el abastecimiento de lubricantes y a reducir temporalmente impuestos en la importación de combustibles a los efectos de garantizar abastecimiento. Ninguna de esas promesas fue cumplida, como pasó con la de reducir la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, un componente clave para las empresas, ya que gran parte de sus costos están fijados en dólares, como la compra del barril de petróleo. Sin embargo, el Banco Central aceleró la tasa arriba del 7% mensual, para no perderle pisada a la inflación.

Habrá que estar atento, entonces, ya que el surtidor puede dar alguna sorpresa en vísperas de un fin de semana XXL.