Aseguran que la granada encontrada en el contenedor "es letal a 15 metros"

Por su parte, Víctor Ibáñez, excombatiente de Malvinas que fue jefe del grupo de tiradores y confirmó que ese tipo de granada fue utilizado en la guerra de 1982 entre Argentina e Inglaterra, sostuvo que la granada “no sólo mata por la onda expansiva, sino por las esquirlas que desparrama en la explosión”.

A plena luz del día, cartoneros que revisaban un contenedor se toparon con distintos elementos como una camilla rota y artefactos que parecían ser explosivos. Luego se confirmó que se trataba de una granada activa. “Si está en un contenedor, va a explotar ahí adentro, puede salir una esquirla al aire pero para arriba. No tiene salida, no va a romper el contenedor. Es una explosión fuerte pero no tanto como la M67. Si te agarra cerca, obviamente que te va a matar”, sostuvo Ibáñez.

Luego de recoger la granada, el personal de Explosivos la mantiene a resguardo y la destruirá en las próximas horas. El operativo se realizará en un descampado, para evitar riesgos a terceros. “Hay que ver si esa tapa tiene lo que hace accionar la carga para que explote cuando sacás el seguro de palanca. Si eso no está, es una granada que no sirve, no va a explotar jamás”, agregó Ibáñez.

Por último, el excombatiente explicó que “una granada, una vez que salió de la mano, tarda entre 5 y 7 segundos en explotar”.