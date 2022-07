"La recarga de la garrafa de 10 kilos está en la ciudad muy por encima del precio máximo. El precio de referencia que es de 607 pesos", sostuvo Rodrigo Blanco, titular del ISEPCI.

El relevamiento se llevó a cabo en 60 comercios. "En la mayoría cuesta 775 pesos con lo cual está casi un 20% por encima del precio impuesto por el Estado. Con máximos de 900 pesos en otros comercios", aseveró el investigador.

Según sostuvieron desde el Instituto, "no hay control" e impacta de manera "muy negativa" en las personas que no tienen ingresos que son los que más consumen garrafas. "El gas envasado no está incluído en el proyecto de zona fría, y esos precios son muy costosos para calefaccionarse y cocinar", expresó Blanco.

"En todos los casos está por encima del precio máximo y no se respeta el precio impuesto por el estado", concluyó el profesional.