Astillero Contessi botó su buque número 148: "Es un hijo de esta crisis"

La firma armadora es una empresa pesquera donde el astillero tiene una participación no mayoritaria y en la que el resto de los accionistas son ex capitanes, ex maquinistas, ingenieros y directivos que sumaron su compromiso desde su fundación en 1987.

Vito Contessi (H) estuvo a cargo del discurso en el que definió este buque como “un hijo de esta crisis” ya que se desarrolló en medio de condiciones económicas muy complejas que se viven desde hace varios años en el país.

contessi americano 1.jpg

También destacó el trabajo realizado a comienzos de año para evitar cambios en la Ley Nacional de Pesca, previstos por el gobierno nacional y finalmente descartados.

Se destacaron el contexto actual de merma de inflación pero advirtieron sobre situaciones de costos que mantienen en guardia a esta industria. Señalaron que en la nueva nave de este astillero, que hasta hace pocos días había permanecido inactiva, se habían colocado la quilla de 3 nuevos barcos. Eso significa que el astillero vive una producción récord con siete embarcaciones en simultáneo.

Contessi destacó la competitividad como valor a tener en la cima para asegurar el potencial de esta industria que tiene un fuerte peso y trayectoria en Mar del Plata.

Dijo además que “la industria naval argentina demostró con hechos concretos sus capacidades y los propios armadores demostraron que era posible modernizar la flota nacional con buques nuevos, ya sea construidos en el país o en extranjero”.