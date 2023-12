Aumento del gas: "Las personas se van a desconectar de la red e irán a la garrafa"

Frente a estas declaraciones, Ahora Mar del Plata se comunicó con la presidente de la Liga de Consumidores y Usuarios, Amas de Casa Mar del Plata, Marisa Sánchez para consultar sobre la posición que tomó la institución al respecto.

En primer lugar, anunció: “La gente no tiene capacidad de pago, no puede afrontar un solo aumento más. Tenemos que entender que no es solo el incremento de la tarifa, también se suma el de los transportistas y el consumo que nuestra ciudad tiene en invierno”.

Además, remarcó: “Los usuarios de gas estamos al borde de la cornisa, tenemos que recordar que también se sumarán los nuevos valores en la energía eléctrica. Por este motivo, aclaramos que esto es un empuje para que la clase media sea llevada a la pobreza y los pobres a la indigencia. Las personas se van a desconectar del gas por red e irán a la garrafa”.

Por último, ejemplificó: “Si les dan el aumento del 400%, una factura que hoy cuesta $4000 pasará, dependiendo del consumo de cada hogar, a costar entre $12.000 y $16.000”.