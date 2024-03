Avanza el memorial de Malvinas y confirman que habrá acto en Mar del Plata el 2 de abril

Julio Aro, al frente de la Fundación No me Olvides, confirmó importantes avances en la obra de construcción del memorial que replicará en las afueras de Mar del Plata el cementerio de Darwin donde descansan los restos de argentinos caídos en combate durante el conflicto bélico de Islas Malvinas aunque aclaró que no habrá allí actos por el 2 de abril.