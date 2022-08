Avanza la remodelación de la Terminal de Ómnibus

“Tenemos que recordar que es un espacio en donde no se realizaban obras desde hace 20 años”, expresó el intendente Martín Yeza. A su vez, desde hace 5 años que no funcionaba un espacio gastronómico; únicamente había abierto un kiosco, donde los pasajeros podían consumir bebidas y alimentos.Actualmente, la terminal no sólo cuenta con ese comercio, sino que tiene una cafetería de la empresa Havanna.

Alberto Lamarque, Secretario de Gobierno, detalló algunos lineamientos del proyecto: “Con recursos propios avanzamos en la parte gastronómica, refaccionando todo el sector de sanitarios.”

Además del sector gastronómico, se pintaron las dársenas de los colectivos; se readecuó la iluminación exterior en el parque, estacionamiento y calle; se colocaron plantas nativas; se despejaron los sumideros pluviales evitando inundaciones futuras; se limpiaron y pintaron cordones, entre otras tareas.

También se asignaron locales para difundir la oferta cultural y turística del municipio a la comunidad, los cuales serán terminados en los próximos meses.

“Hemos hecho causa común con las ideas del Intendente y el equipo de Planeamiento para que la Terminal sea parte de un corredor turístico, recreativo, cultural, verde que también le sea agradable a todos los vecinos de Pinamar. En ese entorno reformular lo que ofrece la Terminal nos parece muy bueno”.

El municipio buscará con este nuevo proyecto beneficios que van más allá de los meramente económico y comercial: “Todo tiene que funcionar con un equilibrio, seguimos controlando, generando nuevos contratos con las empresas de transporte, aggiornando la prestación de servicios pero el Estado aquí apunta a un beneficio para la sociedad no pensamos solamente en lo económico. Queremos que este espacio mejore en todo sentido”, cerró el Secretario de Gobierno Municipal.