"Ay, estoy temblando": Sofía "Jujuy" Jiménez sufrió un percance íntimo y tuvo que salir del aire

https://twitter.com/HippiesConOsde/status/1620423300655767555 Georgina Barbarossa es la tía que todos deberíamos tener.pic.twitter.com/0KppN8WSrO — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) January 31, 2023

"Ay, no, no, no... Ay, estoy temblando, Georgi", balbuceó Jujuy. "Nos pasa a todas las mujeres, así que tranqui, andá a cambiarte y ya venís", le dijo Barbarossa. "Ay, no, qué vergüenza", le contestó la modelo, que salió del aire y se fue a su camarín.

Jujuy estaba completamente vestida de blanco y la mancha en su pantalón era visible. Tras sufrir el percance al aire, regresó frente a cámara y se sentó en la mesa junto al resto de los integrantes del programa. "Es verdad, nos puede pasar a todas" -dijo la modelo-. Estoy orgullosa de ser mujer".