Balmaceda reconoció que faltan cubrir 17 puestos en la Orquesta Municipal

El funcionario del gobierno del intendente Guillermo Montenegro asistió al Concejo Deliberante donde expuso ante los concejales que componen la comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación.

"Cuando hablamos de falta de cargos en la Orquesta Municipal son 17 y no 20", afirmó Balmaceda. En este sentido dijo que "acá se han dicho cosas que no son verdad, estaría bueno que se vea el contexto y no solo una foto de la realidad".

Balmaceda argumentó que cuando asumieron las funciones "encontramos una secretaría de Cultura estancada en 20 años atrás".

"Tuvimos una gestión intensa para sacar el estancamiento de la Orquesta Municipal, así como hicimos refacciones en la Casa del Arroyo que hacía más de 13 años que no se hacía nada", se defendió. Además, dijo que "no todos los músicos están preparados para cubrir los puestos".

"Por ejemplo, no había un solo músico que pueda tocar el corno en Mar del Plata. En esos casos tenemos que traer a alguien de otro lado para contratarlo para ese toque", argumentó.

Estos dichos generaron el enejo de la oposición. "Parece que no está tomando el pelo, hace media hora que está hablando y no responde por lo que está acá", dijeron desde el Frente de Todos.

Embed

La falta de convocatorias para cubrir los puestos vacantes en la Orquesta Municipal lleva más de dos años. Los ediles le solicitaron al le solicita al Departamento Ejecutivo que "realice las gestiones necesarias para cubrir las vacantes a través de la urgente convocatoria a los concursos pertinentes".

Entre los argumentos se destaca que la Orquesta "es un baluarte de la cultura Marplatense y que su precarización y deterioro motiva extrema preocupación en nuestra comunidad".

"El 4 de abril del año 2022 se firmó un acta acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y la Secretaria de Cultura Municipal para fijar la cobertura de cargos vacantes en la Orquesta Sinfónica, que establecía la designación de 3 cargos para el mes de marzo del corriente, 3 cargos para el mes de julio y 3 cargos para el mes de septiembre, dejando los 8 cargos restantes para cubrirse durante el desarrollo del año 2023", denunciaron.