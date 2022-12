Banco Provincia: las razones de un paro sorpresivo

El consejo directivo de la Asociación Bancaria (AB) dispuso un paro de 24 horas desde este miércoles en todas las sucursales del Banco Provincia de Buenos Aires, luego de no obtener respuestas acerca al reclamo del régimen jubilatorio del personal de la entidad crediticia.

El sindicato que lidera el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Sergio Palazzo, difundió un comunicado en el que explicó que el paro es en defensa del Banco Provincia y de todos los bonaerenses.

Según indicaron, la huelga se llevará a cabo al cumplirse cinco años de la sanción de la ley 15.008 impulsada por la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres de la entidad. En la modificación, se estableció además el haber en un 70% de lo que cobra el personal en actividad, en lugar del habitual 82 por ciento.

Fuentes gremiales indicaron que la decisión se tomó ante el virtual estancamiento del tratamiento del tema en la legislatura bonaerense, donde solicitaban cambios en la ley vigente. La Bancaria cuestionó la postura de la oposición a la gestión del gobernador Axel Kicillof, dando a entender que pretenden afectar su administración y profundizar los reclamos gremiales.

image.png

Obligación de acción por falta de diálogo y acuerdo racional

En el documento emitido por la Asociación Bancaria, señalaron que "nos ponen en el lugar que no deseábamos: el de las medidas de acción directa, porque lisa y llanamente el diálogo y el acuerdo racional no está en la agenda de la oposición". De esta forma, Palazzo deja en claro que no se trata de una medida contra el Ejecutivo provincial, sino con la oposición de la alianza PRO-UCR, a la que acusa de afectar derechos laborales en los tiempos de Vidal.

La Bancaria solicitó que se de tratamiento en la legislatura bonaerense al proyecto de ley enviado por Kicillof para resolver la situación de miles de empleados, mientras desde el Gobierno plantean la necesidad de una reforma urgente, ya que temen que esto podría significar un aporte estatal de $400.000 millones. Desde que se sancionó la ley, fueron presentadas más de 5.000 cautelares contra la normativa, pero por ahora todas está demoradas en la Justicia.

En julio del 2021, el Ejecutivo provincial envió un proyecto de ley para modificar el régimen y restituir el 82 por ciento móvil para jubilados, algo que desde la oposición no apoyan. La iniciativa de reforma busca devolver la movilidad del 82% para jubilados y del 75% para pensionados, en relación a la movilidad del salario de trabajadores activos.

image.png

Cambios que devolverán beneficios al personal

Asimismo, devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de la entidad a los 60 años y promueve una composición más equitativa del directorio de la entidad bancaria. En cuanto al financiamiento, se detalló que "los trabajadores van aportar un 2% más, los nuevos trabajadores un 5% más y 1,2% los jubilados" para mejorar el déficit de la Caja del sector.

En una reunión en noviembre pasado ante la Corte, el gobernador le pidió a Juntos por el Cambio que aprueben la nueva ley porque la Justicia les dio la razón a los trabajadores. Sin embargo, desde la oposición sostienen que van a mantener su postura; es decir, sostener la modificación realizada por Vidal

El comunicado difundido por la Asociación Bancaria lleva la adhesión de todas las seccionales bonaerenses del gremio y de las comisiones gremiales internas y delegados del BAPRO.