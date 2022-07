Barracas Central - Patronato: Actuación polémica del VAR y jugadores detenidos.

La primera de esas decisiones implica un gol anulado a Alex Rodriguez al minuto 22 del primer tiempo. En un principio la anotación había sido convalidada, pero a costas del VAR, a cargo de Diego Abal, se llamó a Baliño para que analice más detalladamente la jugada. Se había advertido un roce casi imperceptible en Sebastián Medina, jugador de Patronato, decretando el gol en offside.

La otra decisión polémica se dio a los 38 minutos del segundo tiempo, luego de que Raúl Lozano haya marcado un golazo para poner a Patronato arriba en el marcador. Sin embargo, el VAR pidió retroceder al inicio de la jugada para revisar un posible penal para Barracas Central por presunta infracción de Justo Giani sobre Brian Calderada. El árbitro juzgo que efectivamente fue falta, pero el penal, pateado por Pablo Mouche, fue atajado por el arquero de Patronato, Facundo Altamirano.

Sin embargo, un tiempo después, al minuto 91, Sebastián Rincón anoto el 2 a 1 definitivo para que Barracas Central consiga la victoria. El resto de los goles fueron marcados por Cristian Colmán al 66′ por el mismo equipo, mientras que Jonás Acevedo marcó por Patronato a los 75′.

image.png Barracas Central - Patronato termino en escandalo. El VAR tuvo un rol clave.

Al finalizar el partido contra Barracas Central, todos los jugadores más algunos integrantes del cuerpo técnico de Patronato se lanzaron sobre la terna arbitral en reclamo por lo sucedido. El preparador físico, Ezequiel Paoloni, lanzó puñetazos contra Baliño, que por suerte no llegaron a su objetivo. Por su parte, Facundo Sava, director técnico del equipo, cerró la mano como para pegarlo, cosa que al final optó por no hacer. "Salí de acá. Me dan ganas de llorar, irme a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida", confesó Sava ante el primer micrófono que se le cruzo.

Ante la escalda de las tensiones la policía se vio obligada a intervenir, pero su presencia no hizo nada para detener el tumulto. Cuatro agentes quedaron heridos con traumatismos y contusiones, Baliño sufrió golpes en la piernas y la doctora Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos y Espectáculos Deportivos, ordenó la detención de cuatro jugadores y un miembro del cuerpo técnico por “lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”.

Inmediatamente después de lo sucedido, en una situación repudiable, mientras se defina la situación procesoral de los jugadores de Patronato, éstos tuvieron que esperar en el vestuario, que se encontraba sin luz, y tuvieron que cenar allí comida que pidieron. Algunos futbolistas que habían ido ya para el micro fueron obligados a volver.

Axel Rodríguez, también uno de los jugadores detenidos, declaró que les "tocó pasar una noche difícil, estoy amargado por la situación. Fue un partido raro, donde todo el mundo vio lo que sucedió. Lo que vivimos no lo merecíamos, es algo de lo que no somos culpables. Fue una injusticia. No voy a opinar de los árbitros, yo me dedico a jugar".

image.png Los jugadores de Patronato tuvieron que cenar en un vestuario sin luz.

Todos los detenidos fueron liberados al día siguiente y pudieron regresar a Paraná, negándose declarar y dejando todo en manos del abogado del club.

Al respecto, Jorge Baliño opinó que "como en todo partido, creo que hay errores y aciertos, pero en las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien". También agrego que "Ven fantasmas que no existen. Estamos desnaturalizando lo que es el fútbol con estos sentimientos, pensar que es vida o muerte me parece que es demasiado".

Esto es un claro ejemplo de lo que puede generar el mal uso del VAR.