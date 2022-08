Battaglia: "No me arrepiento de haber pedido refuerzos"

En el último tiempo Battaglia ha dado varias entrevistas en la que contó detalles de cómo había sido su abrupta y polémica salida de Boca. Aparentemente, el ex entrenador salió eyectado de su cargo tras haber declarado que hubiera sido bueno contar con algunos refuerzos más que los que decidió traer la institución (léase el Consejo de Fútbol).

image.png

Lo dijo luego de la dura derrota frente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. En medio de la efervescencia por la derrota, el DT respondió así frente a una consulta, y se desató la polémica. Hoy, a unos meses de aquella turbulenta salida, Battaglia sigue pensando igual.

En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el ex futbolista Xeneize sostuvo: "No me arrepiento de haber pedido refuerzos". Y agregó: "Yo contesté una pregunta que me hicieron y nunca pensé en herir los sentimientos de nadie”

Durante la charla, Battaglia se refirió a su relación con Riquelme, a cómo se fue del club y a la manera de trabajar que tiene el Consejo de Fútbol.

“Teníamos las charlas que teníamos que tener, después se dio la posibilidad de entrar a trabajar al club, pero normal", dijo sobre su vínculo con el vicepresidente segundo e ídolo boquense, y dijo que si bien ya no tiene relación con él, no tendría problema en juntarse a hablar "como dos personas civilizadas".

Está claro, el ex DT de Boca no estaba de acuerdo con su despido. Y a los números se remite: “Si vamos a los resultados y al porcentaje de efectividad, cualquier DT estaría todavía dirigiendo con ese porcentaje. Después podemos discutir en cuanto a irregularidad en el juego, pero en cuanto a resultados ye efectividad sin dudad debería estar”.

image.png

Sobre el Consejo de Fútbol: “No estoy de acuerdo con la forma, pero son cosas que no dependen de mi. Quería que sea de la misma manera de que te contratan, no debería cambiar, las maneras debería ser lo mismo”.

"Hoy Boca tiene otro formato diferente a otros equipos, tiene otra manera de trabajar. No es lo mismo hablar con uno que con cinco… diferentes opiniones y puntos de vista. Por momentos se hacía difícil tener que coincidir con todos", agregó.

Sin embargo, no descartó volver a Brandsen 805 en un futuro: “Todo se puede volver a hablar y a proyectar cosas hacia delante. Hoy no me lo imagino, pero en un futuro con esta dirigencia o con otra, a Boca siempre hay que ponerlo por delante de todo… en un futuro veremos que nos depara”.

Por último, Seba le dejó los mejores augurios a su reemplazante, Hubo Ibarra: “Le deseo lo mejor. Creo que es algo que no se pensó, que se fue armando en el momento y salir. No sé si seguirá o no el día de mañana, pero le deseo lo mejor y que ele quipo saque resultados.