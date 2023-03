Besos fogosos y mano toquetona: las fotos de Karina Jelinek y su novia

image.png

En una de las fotos que se viralizaron en las redes se ve a Jelinek abrazada a su novia y tocándole la cola.

image.png

Karina y Flor conviven, comparten proyectos laborales y manifestaron su deseo de ser madres juntas. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”.

image.png

No es la primera vez que aparecen fotos de la nueva pareja. En el Día de San Valentín, Karina Jelinek publicó fotos ultra hot con Flor Parise.

image.png

Jelinek subió varias imágenes con su "compañera de vida" -como define a Parise- en la que aparecen desnudas en el baño para saludarla por el 14 de febrero, pero un rato más tarde borró las fotos.

image.png