Boca Juniors: Se confirmó la lesión de Zeballos y tendrá que ser operado

El Changuito, que permaneció con hielo en el banco de suplentes y luego debió ser trasladado en silla de ruedas a una clínica de Salta durante la madrugada, se realizó exámenes complementarios en Buenos Aires tras el regreso del plantel. Allí se conoció en detalle su situación: “Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico”, informó la entidad. Se espera que sea operado entre hoy y mañana.

El parte médico de Boca Juniors

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1557751332156628994 #ParteMédico



Exequiel Zeballos: sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/xzvhDAQZtM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 11, 2022

El delantero de 20 años había renovado su contrato solo unos días atrás, en una de las negociaciones que fue prioridad para el Consejo de Fútbol. El joven futbolista estiró su vínculo con la entidad hasta diciembre del 2026, con una nueva cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

Por otra parte, el defensor del Sojero Milton Leyendeker hizo un descargo después de haber sido expulsado por la brutal entrada contra su colega y reveló que se acercó hasta el vestuario de Boca para pedirle disculpas personalmente: “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”.