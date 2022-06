Boleta Única: "El cuarto oscuro se transformaría y tres personas votarían a la vez"

"El cuarto oscuro se transformaría en pequeñas cabinas individuales y es probable que haya tres personas votando a la vez, lo cual agiliza mucho", explicó Bustos.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal para implementar el sistema de Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales y de legisladores. Ahora la iniciativa fue girada al Senado.

"Es importante que se esté discutiendo la iniciativa con anticipación. A un año de la elección, es sano que hoy se produzca el debate para llegar con reglas claras al momento de elegir", dijo Bustos.

AHORA - Boleta Única, cómo sería el nuevo sistema: Facundo Bustos, formación ciudadana

El proyecto establece que el sistema de Boleta Única se aplicará para las PASO y las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur, aunque en estas últimas dos categorías solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos.

"El votante va a poder cambiar de partido en cada una de las opciones, pero no va a poder marcar dos candidatos a presidente o dos candidatos a senadores o diputados. Si no marca ninguna opción, el voto va a ser considerado en blanco", explicó. Y agregó: "La lista sábana no desaparece".

Además se permitirá votar la lista completa y utilizar, si así lo autoriza el sistema electoral provincial, el esquema BUP, pero se deberá hacer en boletas y urna separadas; y se autorizará el voto por correo electrónico a los extranjeros que se aplicó hasta 2019.

"Cada provincia elige su forma de elegir. Si la provincia de Buenos Aires adhiere a la Boleta Única, tendría que haber una boleta para cargos nacionales y una segunda boleta para gobernador, diputados o senadores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares", enumeró. "Pero si la provincia decide conservar su boleta en papel, tiene que definir si el mismo día de la elección vamos a estar votando en dos mesas con mecanismos diferentes o en días distintos", apuntó..

El proyecto de ley reunió 132 votos a favor, provenientes de la mayoría del arco opositor; 104 negativos, del Frente de Todos y otros aliados; cuatro abstenciones, de la Izquierda, y 15 ausencias.

"La gran crítica que tiene el sistema actual es el robo de boletas. De aprobarse el proyecto en el Senado, las boletas las va a recibir el presidente de mesa. El gasto será inferior y el consumo de papel disminuirá. Es un avance en la posibilidad de elección", remarcó Bustos.