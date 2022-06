Bonifatti: "La discusión de Uber volvió a aparecer a partir del mal servicio de taxis"

"Estando en un contexto inflacionario es inevitable que uno tenga que revisar las tarifas del servicio público. Hemos hecho el estudio de costos y nos da un poco menos que el 30%. Lo hemos enviado al Concejo Deliberante para que revise el estudio y establezca el valor", sostuvo el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

Los taxistas, aseguraron que desde el gobierno "buscan exterminar la actividad del gremio de taxis para abrirles las puertas a las aplicaciones". En este sentido, Bonifatti explicó que la "discusión de Uber volvió a aparecer partir del mal servicio" de taxis.

"No había tenido espacio y se reedita cuando el servicio no satisface a los vecinos. Antes de tomar cualquier alternativa tenemos que ver con qué contamos. Primero el GPS, ver cómo está funcionando y luego ver alternativas. Creo que el transporte público puede ayudar a dar respuestas sin necesidad de recurrir a estas plataformas que existen en todo el mundo", expuso el secretario de Gobierno.

En este sentido, Bonifatti aseguró que "si no tienen GPS no se le renueva la licencia". "Hemos intimado a la totalidad de los 2147 taxis que durante el período de inspección anual todos tengan un GPS. Esto nos permite saber qué cantidad de taxis están trabajando las 24 horas. El municipio necesita un organismo de control, tiene que haber taxis a la mañana, tarde y a la noche. No lo hacemos para quitar licencias, sino para brindar un buen servicio", completó.

Paro de taxistas

La medida de fuerza fue confirmada por Simpetax y se adherirán los titulares y choferes independientes, Mdq Taxi, Malvinas Taxi, Cooperativa de Taxis Plus Ultra y Administradora Brisas del Sur.

"Luego de los anuncios del secretario de Transporte Federico Chiodi sobre el estudio de costos hechos por el Ejecutivo , que dice que el aumento debería ser de un 40% y no el 60% que nosotros pedimos ,vemos claramente la poca intención para mejorar el servicio", dijeron desde Simpetax.

"Queda plasmado que buscan exterminar la actividad del gremio de taxis para abrirles las puertas a las aplicaciones. Sabiendo que es la misma política que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no nos asombra las intenciones del Intendente Montenegro", señalaron.

La medida de fuerza fue convocada para el lunes a las 9 de la mañana frente al municipio. "Queremos dejar en claro que desde diciembre vienen improvisando y no dando soluciones a los usuarios como así también a los taxistas", indicaron desde Simpetax.