"Buscamos que la prostitución no sea un destino impuesto para nadie"

De esta manera, celebraron que "se arroje luz sobre un tema invisibilizado y dieron a conocer la posición de este espacio interinstitucional en relación a la necesidad de dar cumplimiento al cuerpo normativo nacional e internacional, por un lado, y humanizar un tema que contiene particularidades que no pueden ser obviadas a la hora de poner el tema en debate. Se trata de problematizar quiénes están en prostitución, qué factores de vulnerabilidad las atraviesan, cómo viven, saber que no sólo son personas trans quienes están en prostitución sino que mujeres desocupadas también; no pasar por alto que las travestis tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años".

En este sentido, presentaron el comunicado titulado “Que la prostitución no sea destino impuesto para nadie”, donde se comparten algunas propuestas, bajo la premisa de que ante la desigualdad, el Estado debe tomar accionar que pongan equidad a la posibilidad de subsistir.

Estos son las exigencias que le presentaron a los ediles:

- Dar cumplimiento a la ordenanza 23.237, que estableció la adhesión de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón a la Ley Provincial nº 14.783, que establece un cupo laboral dentro del ámbito del sector público provincial, en un porcentaje no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan los requisitos de idoneidad para el cargo.

- Trabajar y sancionar una ordenanza que establezca un cupo específico para mujeres desocupadas en situación de prostitución como una manera de reparar la falta de oportunidades y las violencias a las que se han visto expuestas.

- Establecimiento de espacios de salud y desarrollo social empáticos para aquellas zonas donde personas estén en situación de prostitución.

- Becas de vulnerabilidad específicas para el sector, equivalentes a un salario vital y móvil que sirvan para dar marco a la terminación de los estudios primarios y/o secundarios y la capacitación en oficios si así lo proyectara la persona.

- Ampliar el alcance de la ordenanza 19.796, que prevé distintas acciones de asistencia a víctimas de la trata de personas, para que la ayuda estatal incluya también a mujeres y travestis y trans desocupadas en situación de prostitución, como a aquellas víctimas de la explotación sexual.

- Generar un área específica o un Programa, en el ámbito de la Subsecretaría de DHH, para el desarrollo de políticas públicas para la población en prostitución y su seguimiento.

- Trabajar en la coordinación con el sector privado para la incorporación en el ámbito de trabajo formal, previa capacitación, a las personas en situación de prostitución que el Municipio a través del/los organismos de asistencia social detecte en la vía pública.

Tras la reunión, de la que participaron también Virgina Sívori y Sol de la Torre por el bloque Frente de Todos, Paula Mantero por Acción Marplatense, Nicolás Lauría por Crear Juntos y Marianela Romero de la UCR, los y las integrantes de la Mesa se pusieron a disposición para seguir trabajando el tema.