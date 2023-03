Cande Tinelli lanzó una dura acusación contra Guillermina Valdes y sus hijos

Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas en el mundo de la farándula. Cande Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, reveló que "no tenía una buena relación" con Guillermina Valdes, ex pareja de su padre, y además acusó de "desagradecidos" a los hijos de ella.

“No teníamos buena relación , nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes”, dijo Cande Tinelli desde su nuevo rol de panelista en LAM. “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Nunca nos caímos bien” , contó.

Nazarena Vélez, otra de las panelistas del programa, le preguntó a Cande si creía que Guillermina le había “hecho mal” a Marcelo. La hija de Tinelli no dudó en responder: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella”.

Sin pelos en la lengua, dijo que la modelo “anulaba” al conductor de ShowMatch porque supuestamente lo celaba y controlaba cuando coincidían en un estudio de televisión.

Además, Cande Tinelli arremetió contra los hijos de Guillermina Valdes. “Nosotros somos muy educados y agradecidos, pero no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro... como que mi viejo les daba todo y ellos no agradecían de su parte. Esto lo sentíamos todos los hermanos”, disparó.

Dante Ortega, el hijo que Valdes tuvo con Sebastián Ortega en 2001, le respondió a la hija de Tinelli con altura: “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, lanzó en su perfil de Instagram. La relación de pareja entre Guillermina Valdes y Tinelli duró diez años y, fruto de su amor, nació Lorenzo en 2014.

image.png

Guillermina le respondió a Cande Tinelli a través de un mensaje en las redes sociales. “Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, escribió en su perfil de Twitter.