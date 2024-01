Carlos Rottemberg: "Poder participar y acompañar no deja de ser un motivo de alegría"

En principio comentó: "Se celebrarán los 150 años de la ciudad, un número demasiado importante para todo lo que tiene que ver con los nativos y los que las elegimos por adopción. Poder participar y acompañar con distintas fuerzas que hacen al motor de la actividad comercial de la ciudad no deja de ser un motivo de alegría ".

A la hora de consultarle qué sentía al saber que su nombre aparece tantas veces en la historia local contestó: “Tengo 63 años, mis viejos siempre me traían a esta ciudad y desde hace 46 años empecé a trabajar profesionalmente con el teatro. Esto fue como en el colegio, no falté ninguna temporada. Estar celebrando como empresa del espectáculo no deja de ser importante dentro esta ciudad turística que tiene la mirada de cada inicio del año de la política, el espectáculo, el deporte y mucho más".

Vale recordar que la comisión es presidida por el empresario Florencio Aldrey y está conformada por el productor teatral Carlos Rottemberg, Jorge Pérez (Canal 8), Raúl Olmos (Canal 10), Marcelo Cardellino (Open Sports), Patricio Gerbi (titular de Coarco), Alberto Chevalier (presidente del Parque Industrial), Cristian Pugliese (Pinturas Valen), Avedis Sahakian (Manolo), Blas Taladrid (titular de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, UCIP) y Antonio Solimeno (Grupo Solimeno).

También está integrada por Guillermo Fasano (Cámara Textil), Guillermo Rossi (Colegio de Martilleros y Corredores Públicos), Nelson Díaz Aguirre (Cámara Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines), Sandra Cipolla (SPI Astilleros), y Horacio Espatolero y Ezequiel Lorenzo (Desarrolladores Inmobiliarios). Además, el exsecretario de Cultura Nino Ramella será el asesor cultural y Marcelo Pasetti (LA CAPITAL), el de prensa. El presidente honorario es el intendente Guillermo Montenegro.

La comisión organizará una serie de espectáculos y shows gratuitos para que disfruten marplatenses y turistas, más allá de las actividades que realizará el Ente Municipal de Turismo y Cultura.