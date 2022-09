Caso Gianelli: "Nuestros hijos fueron abusados sexualmente por una docente de música"

"En nuestro carácter de victimas venimos a solicitar el cese del constante intento de amedrentar y avasallar los derechos de nuestros hijos", dice el comunicado, firmado por "los padres protectores de los Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil de los Colegios San Antonio María Gianelli y Fleming".

Schwartz deberá afrontar el 17 de octubre un nuevo juicio. Así lo dispuso el Tribunal Oral Nº 2 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmara el nuevo debate.

La Cámara de Casación Penal anuló la absolución de Schwartz y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. Esto fue avalado por el máximo tribunal provincial.

Schwartz había sido absuelta tras el juicio que se le realizó por distintos casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores entre marzo de 2012 y septiembre de 2013 en el Colegio Gianelli y en el Instituto Fleming. Sin embargo, la Sala V de la Cámara de Casación dictó la nulidad de la sentencia que en mayo del año pasado había dispuesto el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1.

"Hasta ahora nos mantuvimos en silencio, entendiendo que los conflictos judiciales deben dirimirse en el ámbito de los Tribunales, que, siendo nuestros hijos menores de edad, debería protegerse no solo su identidad y la de sus familias, sino su integridad física, emocional y psicológica", señalaron los padres de los alumnos.

"Estamos totalmente consternados por el despliegue de una especie de show mediático realizado por la defensa de la imputada buscando generar una supuesta empatía en los televidentes y lectores, posicionando a su defendida, como la víctima de una injusticia que le cambió la vida para siempre y por la que según sus dichos perdiera la vida su padre, su empleo, y su vocación", agregaron.

"Nosotros desde nuestro lugar y no por falta de argumentos para responder o dirimir hemos decidido permanecer mayormente en silencio resguardando la psiquis de nuestros niños coherentes con la decisión del TOC N° 2 quien en resguardo de los menores decidió velar por la realización de un juicio a puertas cerradas, coherentes también con el pedido de la Agente Fiscal y de nuestros letrados de impedir que se vulnere o divulgue cualquier dato que pueda ser identificatorio de los niños o de sus familias", expresaron.

"Irónicamente a este pedido se sumó la defensa, solicitando también ella, el poder resguardar el nombre de la imputada, sin embargo, lleva días pululando por los medios y ventilando el nombre y la situación actual de la misma en clara contradicción a su solicitud y como estrategia para correr el foco y la mirada de quienes somos las verdaderas víctimas en este proceso", manifestaron.

"Estamos cansados de lee y oír en los comentarios de algunos medios a gente que se desboca con total impunidad diciendo cosas como que los padres quieren dinero, que están locos o que se debe tratar de abusos intrafamiliares. Les recordamos que en este segundo juicio se decidirá sobre el abuso y corrupción de menores que sufrieron 36 víctimas, que hoy son preadolescentes y tienen acceso a leer, escuchar o ver las barbaridades que opinólogos o letrados sin escrúpulos dicen sobre ellos", indicaron.

"No estamos dispuestos a que se avasallen sus derechos, como en el 2017 donde no se los escucho, donde un tribunal parcial y subjetivo dicto un fallo deplorable viciado y al que un Tribunal Superior anulo fundadamente por arbitrario. No permitiremos se repitan situaciones tales como que la asesora de menores no estuviera presente ni una sola vez en la sala de juicio, ni que no se notificara a los padres sobre el desistimiento efectuado por el Fiscal anterior de niños que no contaban con abogados, dejándolos al margen y en un estado de vulnerabilidad e indefensión", apuntaron.

"No permitiremos e iniciaremos las debidas acciones judiciales contra todo aquel que promueva o realice actos de divulgación de datos sobre los menores y sus familias o sobre fragmentos de la causa", advirtieron.

Por último, los padres de los alumnos dijeron: "Nosotros también podemos denunciar nacional e internacionalmente y de hecho no nos temblará el pulso de hacerlo ante cualquier acto o manifestación que suponga amedrentar o avasallar los derechos establecidos por las leyes y Convenciones en protección a la niñez y de las víctimas de delitos".