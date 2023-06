Cecilia Moreau celebró el nuevo acuerdo con China y calificó de "irresponsables a funcionarios que discuten candidaturas y no traen inversiones"

Por otra parte, Moreau advirtió su preocupación en torno a que diversos funcionarios no se estén ocupando de conseguir inversiones: “me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas”.

“Scioli es embajador en Brasil y tiene que tomar una decisión si va a ser candidato o sigue como funcionario en el exterior, pero esta situación no corresponde mientras hace campaña y no consigue créditos ni vías de desarrollo para Argentina”, aseguró.

En ese sentido, confirmó que “el 10 de junio el Frente Renovador realizará su congreso y ahí haremos público el rol de nuestro espacio” y agregó que “debemos ordenar la coalición de gobierno y dar la pelea en gobernar y para eso hay que ordenar la economía”.

Asimismo, la Presidenta de Diputados expresó que se le debe reconocer a Massa la capacidad de trabajar y su labor en "desactivar la bomba de Guzmán": “A Sergio hay que reconocerle la enorme capacidad de trabajo que tiene y cómo desactivó la bomba que nos dejó Guzmán, la situación se está ordenando con todas las dificultades que hay porque si hacemos memoria histórica reciente se hablaba por esos días que el Gobierno estaba terminando y hasta se evaluaba la posibilidad de una Asamblea Legislativa”.

Consultada sobre las candidaturas de cara a las elecciones de este año, Moreau señaló que “nuestro planteo no se reduce a Massa candidato o no, me hubiera encantado que Cristina Fernández de Kirchner tomara otra decisión, pero como dirigente y madre la respeto porque es una decisión muy personal”.

“Ella no es candidata porque tiene encima un aparato judicial y mediático que permanentemente está castigándola” y explicó que “me gustaría que el candidato sea un compañero del Frente e Todos que pueda desarrollar un programa de gobierno y con vocación de construir”.