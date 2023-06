Cecilia Moreau expresó su orgullo por la fórmula Massa-Rossi y llamó a trabajar por la unidad del peronismo

Moreau se expresó así luego de firmar su precandidatura para renovar su banca como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y al respecto señaló: “Estoy contenta, tranquila, un reconocimiento me parece a las mujeres, al Frente Renovador y al trabajo de Sergio, le agradezco a todos los compañeros y las compañeras, pero es un proyecto colectivo”.

“Hay que trabajar por la unidad del campo popular, del peronismo. La provincia de Buenos Aires me parece que particularmente hizo un gran cierre, todos los espacios fueron considerados, la militancia sindical, social, gremial, obviamente que siempre va a faltar algo y que hay compañeros y compañeras que por ahí no tuvieron la oportunidad, pero son cuadros de gobierno, de gestión, saben entender y ninguno de nosotros hace política por ningún cargo, somos todos militantes”, indicó. La titular de la Cámara baja dijo además que “estamos convencidos de lo que estamos planteando, de adónde vamos y la necesidad de que la Argentina no retroceda”.