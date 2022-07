Cesó el alerta en Mar del Plata: entre martes y miércoles cayeron 23 milímetros

“De manera extraoficial te puedo decir que hay sectores de la ciudad en los que han caído más de 40 milímetros, como en el sur y en el centro”, explicó el jefe de operaciones de Defensa Civil, Diego Goncálvez, en diálogo con Ahora Noticias. “Es importante mencionar que gran parte de esa lluvia se dio en un pequeño lapso de tiempo, durante algunas horas de la mañana, y generó algunos anegamientos. Pero una vez que mermó, la situación se ha normalizado”, agregó.

Goncálvez explicó que “en la periferia, donde más sufre porque no tiene pluviales, no hemos tenido pedidos operativos ni sociales. No obstante, este proceso no terminó y culminará en las próximas horas. Pero es importante remarcar que ya no estamos en alerta”. “Estamos gratamente asombrados, porque no hemos tenido prácticamente movimiento en cuanto a pedidos sociales. Seguimos atentos, por supuesto, pero hasta el momento en la línea 103 no ingresó ningún pedido de esa índole”, agregó.

“La última actualización deja afuera de este evento meteorológico a Mar del Plata y a la provincia. Quizás este jueves puede haber alguna lluvia y alguna ráfaga de entre 40 y 50 kilómetros. El agua va quedando atrás pero el viento va a ser protagonista”, concluyó Goncálvez.