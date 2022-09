Chocó contra un auto estacionado en Patagones y Strobel: terminó arriba de la vereda

El hecho ocurrió en Patagones y Strobel. Por causas que son materia de investigación, un Ford Focus impactó contra un Renault Fluence que estaba estacionado y tras el choque se subió a la vereda.

image.png

En el lugar se presentó personal de Tránsito Municipal quien le practicó el control de alcoholemia al conductor. Este dio como resultado negativo, pero al sujeto le faltaba documentación del vehículo.

image.png

En el lugar se acercó una ambulancia del SAME que asistió al conductor en el lugar. En el momento del siniestro, afortunadamente, no pasaba ninguna persona por la vereda y por eso no se registraron heridos.