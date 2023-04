Chocó un tren que venía a Mar del Plata

Una de las pasajeras, Julieta, comentó cómo se vivió la situación: "El tren está detenido hace más de una hora y ahora esperamos a que llegue el maquinista. Según nos comentaron, cuando logren solucionarlo continuaremos el viaje".

"El conductor de la camioneta, que fue quien impactó contra el tren, está herido. No obstante, en mi posición no se sintió el choque porque me encuentro más adelante. No descarriló y no hay pasajeros heridos", indicó en el programa "Un Problema Menos” por Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Tendríamos que llegar a Mar del Plata a las 17, pero vamos a tardar más. Me quedo por el fin de semana y luego, pese a que soy marplatense, volveré a Buenos Aires", concluyó.

Desde Trenes Argentinos confirmaron el siniestro e informaron que el tren salió 11.28 de Constitución y debía llegar a las 17.04 aunque lo hará aproximadamente con dos horas de retraso.