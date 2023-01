Ciro Pertossi rompió el silencio: ¿Qué declaró?

Ciro Pertossi (22), uno de los ocho acusados juzgados en los Tribunales de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa , cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, rompió este martes el silencio para declarar que él no le dio una patada a la víctima y que "se frenó" cuando la vio tirada en el piso en la puerta del boliche "Le Brique".

El mayor de los dos hermanos Pertossi -el otro es Luciano (21)- pidió la palabra en momentos en que se reproducía en la sala de audiencias un video de la madrugada del ataque: "Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes", dijo señalando con un puntero su imagen en la pantalla.