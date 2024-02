Cocinó una milanesa en el asfalto y sorprendió a todos

El video captura el momento en que el joven coloca una milanesa en una sartén con aceite, previamente expuesta al sol durante unos minutos. Lo asombroso es que, sin necesidad de una hornalla, el pedazo de carne comenzó a freírse de inmediato, en una exhibición de la intensidad del calor que soportaba la ciudad santafesina.

El video superó las 3,9 millones de reproducciones en TikTok y obtuvo más de 200 mil likes. “Antes era un huevo frito, ahora una milanesa, el año que viene una bondiola al disco con papas fritas, y los pancitos caseros también”, “Yo si hago eso en Argentina me roban la sartén”, “En La Rioja hacen más de 40 grados... volvé frío volvé. Perdónalos a los que aman el calor”, “Bueno pero pensá que no gastás la garrafa, aprovechá”, “Eso que no viniste a Santiago del Estero”, “Los que se quejan del calor es porque no viven en Santiago del Estero”, “Yo veo que en algunos lugares se quejan con 35° y a mí se me hace normal más de 40 o 50° (Sáquenme de Chaco)”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

Fuente: Infobae