Colegio de Arquitectos avala la postulación del ex concejal Medina para defensor del pueblo

Serán los concejales quienes definan al nuevo responsable del área que en los últimos tiempos tuvo tres integrantes y a partir de ahora tendrá solo uno, a elegir con esta nueva modalidad que deja atrás la anterior con participación directa de otras instituciones intermedias.

"Tiene una vasta trayectoria en el ejercicio profesional, la docencia y en este colegio; así como su experiencia al haber desempeñado diversos cargos en otras instituciones locales de relevancia, como por ejemplo, en los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de este Municipio o su desempeño como rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otros", destacaron de Medina.

Le resaltan su "franqueza y responsabilidad ciudadana" y ratificaron el respaldo institucional frente a casos como este, cuando consideran que es "oportuno y necesario" hacer valer una postura cuando se ponen en juego cuestiones que hacen a la vida de la ciudad.

Recordaron que hasta la vigencia de la ordenanza anterior, se elegían 3 defensores: uno por los colegios profesionales, otro por las asociaciones vecinales de fomento y otro por las organizaciones no gubernamentales. "La gran mayoría de estas entidades han decidido no participar en este caso debido a la modificación de la ordenanza que los pone en un lugar donde ya no son activos en la elección", señalan los colegiados.