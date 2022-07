Comienza el juicio César Milani por enriquecimiento ilícito

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juicio será por videoconferencia y Milani deberá estar presente. Para la primera audiencia se prevé la lectura de la acusación y la indagatoria del ex Jefe del Ejército, que tiene el derecho de no declarar y de hacerlo en cualquier momento del proceso. Esta etapa del juicio se puede seguir por el canal de Youtube que tiene el tribunal.

Milani.jpg

El proceso se hará todos los jueves y está previsto que declaren cerca de 60 testigos. La acusación estará a cargo de la fiscal Fabiana León y Milani tendrá como abogado a Alejandro Rúa. Será el tercer juicio que afronte. En los dos primeros, en los que fue juzgado por delitos de lesa humanidad, fue absuelto.

En esta ocasión, quien fue jefe del Ejército entre 2013 y 2015 será juzgado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito —que tiene una pena de dos a seis años de prisión— por no poder justificar con sus ingresos la compra de una casa en San Isidro que fue declarada por un valor de USD 1.500.000.

El juez federal Daniel Rafecas envió a MIilani a juicio oral en septiembre de 2017 y en su resolución explicó que el ex jefe del Ejército no registraba en sus declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni ante la Oficina Anticorrupción “valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición”.

image.png

En la causa, Milani explicó que el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro le había prestado 200 mil dólares para comprar la vivienda y que para eso habían firmado un mutuo. Barreiro también será juzgado como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito porque esos dólares tampoco fueron justificados y el mutuo firmado “no contiene fecha cierta y no se encuentra autenticada la firma de los intervinientes, siendo que los movimientos por la suma mencionada no se vieron reflejados en ninguno de los organismos de control previstos”, sostuvo la acusación del juez Rafecas.

La causa se inició en julio de 2013 por una denuncia que presentaron los entonces diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Solana (fallecido) contra Milani. El ex jefe del Ejército y Carrió tuvieron su propia disputa judicial.