Con trabas para importar, una marca de alfajores salió a pedir "mil disculpas"

Entre los destinatarios de las consecuencias estuvo una fábrica de alfajores de Salta, que vio seriamente afectada la distribución de sus productos. Para justificarse, tuvo una creativa idea que se terminó haciendo viral.

“Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumo que no se fabrican aquí y el ingreso muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. ¡Les pedimos disculpas!”.

Con ese mensaje se encontraban los compradores de la caja de Alfajores Teuco, que al abrirla se encontraban con esa nota.

image.png

El hecho vio la luz cuando un usuario de Twitter publicó una foto de la caja recién abierta con la nota, dos alfajores envueltos con el envoltorio oficial, y otros tres con un papel dorado sin ninguna leyenda. “Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro”, fue el mensaje que acompañó a la foto, seguido de un emoticón con una lágrima.

Teuco, es una cafetería y fábrica de alfajores de Salta que fue fundada en 1975 y que desde entonces vende “el mejor alfajor artesanal salteño”, según indican en su perfil de Instagram. En comunicación con Infobae, Daniel Morales, dueño de Teuco confirmó que tomaron la decisión de colocar las notas para explicarles a sus clientes por qué no pueden entregar los alfajores con sus característicos envoltorios.

“Nos quedamos sin stock, nosotros siempre usamos un papel de aluminio como el que usan los marplatenses, no queremos acudir a envoltorios plásticos, y nuestro proveedor de siempre nos dijo que no nos podía reponer, que no tenía las tintas y los pegamentos necesarios”, dijo Morales, quien detalló que la solución fue comprarle a otro proveedor un papel de las mismas características pero vacío, “en blanco”.

“Después de dos años de pandemia, donde el negocio se vio complicado, tenemos que trabajar más que nunca”, dijo Morales y luego concluyó diciendo que de todas formas no se sorprendía ya que “en este país siempre pasa una cosa distinta”.