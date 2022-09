Conductora alcoholizada volcó con su camioneta en el barrio Los Troncos

El hecho ocurrió este domingo en las primeras horas de la mañana, cuando la conductora de 37 años que circulaba por la calle Rodríguez Peña y Paunero, a cuatro cuadras de la Plaza del Agua, a bordo de su camioneta Peugeot Partner y -en circunstancias que son investigadas- volcó.

Al llegar al lugar el personal policial de la Comisaría 9na, asistió a la femenina hasta la llegada de los médicos del SAME, quienes no dispusieron el traslado por no poseer lesiones.

Sin intervención de un segundo rodado, los inspectores del área municipal de tránsito le realizaron el test de alcoholemia el cual arrojó un resultado de 0,90 g/l.

La camioneta fue secuestrada y trasladada al playón municipal, iniciándose actuaciones en el marco de la Ley Nº 24.449 por alcoholemia positiva punitiva.