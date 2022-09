Confirmaron la tercera muerte por neumonía bilateral de origen desconocido

Los primeros casos confirmados corresponden a “cinco trabajadores de la salud y una paciente del servicio de terapia intensiva de un sanatorio privado de San Miguel de Tucumán”. “Los seis casos presentaron neumonía bilateral” entre los días 18 y 22 de agosto.

El primer fallecido fue un médico de 68 años. Ayer murió un enfermero de 45 años y Medina Ruiz confirmó que “murió la paciente de 70 años, que estaba internada en el sanatorio privado” Luz Médica, donde se detectó el brote. La mujer había sido ingresada a esa clínica por otro problema de salud el 20 de agosto último.

“Hemos identificado tres personas más del sanatorio que alrededor del 23 de agosto han comenzado con síntomas”, afirmó. “Una de ellas tiene 40 años y está internada. Es oficial de farmacia y tiene cuadro febril con neumonía bilateral. Otra persona es una enfermera de 44 años, que está en su domicilio. Hay un enfermero de 30 años y comorbilidades. Este paciente fue internado hoy”, agregó.

“Luego haremos un análisis profundo, pero la relación con el sanatorio, la neumonía bilateral y el origen desconocido son los criterios para identificar a los pacientes dentro del brote”, según Medina Ruiz.

El ministro admitió cierto desconcierto por el momento, ya que “hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote”, dijo. Por lo tanto, “al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos bien la evolución”, señaló.

“La mayoría de los pacientes empezó con vómitos, fiebre alta, diarrea, y dolor del cuerpo, con la evolución que en algunos pacientes fue más compleja. Dos de los seis pacientes iniciales están aún graves y con asistencia respiratoria”, precisó.

Los diferentes estudios de las muestras de los pacientes, incluyendo la secuenciación genómica, se están llevando a cabo en la sede del Instituto ANLIS/Malbrán en la ciudad de Buenos Aires. Se esperar que los resultados estén disponibles a partir de mañana.