Confirmaron spinoff de "Game of Thrones" y "Harry Potter"

Las series basadas en el universo de "Game of Thrones" y "Harry Potter" serán puestas al aire por Warner Bros Discovery en 2025 y 2026, respectivamente, anunció hoy el CEO de la compañía, David Zaslav.

"George R.R. Martin (escritor y productor ejecutivo) está en la preproducción de un nueno spinoff, 'A Knight of the Seven Kingdoms', que se estrenará a fines de 2025", dijo el ejecutivo en un una conferencia financiera, citado por Variety.