Conocé el calendario de pagos ANSES para hoy, 25 de julio

Jubilados y pensionados que reciban montos superiores a $42.178 continuarán recibiendo la asistencia a partir de mañana. A partir de agosto, estas prestaciones tendrán un aumento del 15%, de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

En el marco del creciente proceso inflacionario y la suba del dólar, el Gobierno establece diversas medidas para acompañar a los sectores más afectados. En ese sentido, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo accederán a sus montos correspondientes.

Por otra parte, titulares de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas reciben sus beneficios de julio. Sin embargo, podrán cobrar sus haberes hasta el 11 de agosto.

Cuándo cobran los jubiladosJubilados con haberes superiores a $42.178

Ya cobraron:

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de julio

Quedan por cobrar:

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: martes 26 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 27 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de julio

Jubilados con haberes inferiores a $42.178

Ya cobraron:

Documentos finalizados en 0: viernes 8 de julio

Documentos finalizados en 1: lunes 11 de julio

Documentos finalizados en 2: martes 12 de julio

Documentos finalizados en 3: miércoles 13 de julio

Documentos finalizados en 4: jueves 14 de julio

Documentos finalizados en 5: viernes 15 de julio

Documentos finalizados en 6: lunes 18 de julio

Documentos finalizados en 7: martes 19 de julio

Documentos finalizados en 8: miércoles 20 de julio

Documentos finalizados en 9: jueves 21 de julio

Mi Anses: todo lo que tenés que saber Prestación por Desempleo julio 2022 DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de julio DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de julio DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de julio DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de julio

Prestación por Desempleo julio 2022

Asignaciones de Pago Único

Desde el 11 de julio hasta el 11 de agosto cobran los titulares de las Asignaciones de Pago Único de todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de julio hasta el 11 de agosto cobran los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas de todas las terminaciones de DNI.

Fecha y lugar de cobro Anses

